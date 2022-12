Libano: da Svizzera del Medio Oriente a polveriera, la parabola discendente del Paese dei cedri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per invertire la rotta della deriva socio-economica appare necessario, tuttavia, rinegoziare i termini dell’Accordo di Taif - firmato il 22 ottobre 1989 in Arabia Saudita per porre fine alla sanguinosa guerra civile scoppiata nel 1975 - e della stessa Costituzione libanese. Ne è convinta l’esperta libanese Rayanne Assaf, che in passato si è occupata degli emendamenti alla Costituzione libanese. In un’intervista a "Nova", Assaf ha ricordato che l’Accordo di Taif ribadisce "l’assenza di legittimità per quegli attori che contraddicono il patto di coesistenza" tra le diverse comunità confessionali. L’Accordo di Taif "è stato ampiamente accettato da un gran numero di partiti libanesi, ma è stato fortemente osteggiato da altri, in particolare dalla Corrente patriottica libera (Cpl, fondato dall'ex presidente Michel Aoun e presieduto attualmente dal genero, il deputato Gebran Bassil)", ha proseguito l’esperta. Ricordando come alcuni attribuiscano la paralisi istituzionale all’Accordo di Taif, Assaf ha indicato che "nel breve termine è necessario adottare le riforme richieste dalla comunità internazionale, prima di avviare le modifiche di Taif". "La crisi libanese non si limita a una crisi di testi", ha affermato l’esperta, aggiungendo che "il Libano è uno Stato pluralista e la sua gestione politica poggia su tre pilastri: la partecipazione dei diversi gruppi al potere, una sorta di neutralità o dissociazione, e il decentramento". Tuttavia, ha evidenziato Assaf, i principi di neutralità, dissociazione e decentramento "sono stati violati negli ultimi anni nella pratica" da parte di quegli attori che "hanno voluto rafforzare la loro posizione a spese dello Stato". Assaf ha affermato che "è stato preparato un fascicolo per la presidenza della Repubblica nel 2013-2014 proponendo chiarimenti ad alcuni articoli della Costituzione e rimediando alle lacune testuali che hanno contribuito allo stallo istituzionale". In attesa che giunga il momento opportuno per modificare le carte fondamentali del Paese, l’esperta ha affermato che nel lungo termine, "potrebbe essere opportuno prendere in considerazione altre opzioni per modificare il sistema, ma questo compito non sarà facile in uno Stato pluralistico". (Res)