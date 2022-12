Cina: il governo volta pagina sul Covid e scommette sulla ripresa, ma rischia una crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre il ventesimo Congresso del Partito comunista cinese ha confermato la politica "zero Covid", con tutte le draconiane restrizioni e le chiusure che hanno contraddistinto fin qui la battaglia di Pechino contro la pandemia. Una scelta attesa, ma comunque controversa: nel 2022, infatti, tra le grandi economie globali la Cina è stata quella più penalizzata dal coronavirus, con le autorità impegnate a isolare intere città e distretti anche mentre altrove nel mondo si tornava alla normalità. Solo due mesi dopo, però, l'inflessibile ostinazione del Partito appare un lontano ricordo. Il presidente Xi Jinping, infatti, ha deciso di voltare pagina rispetto alla strategia "zero Covid" – riconoscendone implicitamente i limiti – e di allentare buona parte delle misure anti-pandemiche fin qui in vigore. Un'inversione di rotta rarissima per i massimi vertici cinesi, ma divenuta necessaria dopo che inedite proteste di massa – innescate dalla morte di dieci persone in un incendio che ha colpito un edificio residenziale in regime di isolamento a Urumqi, nello Xinjiang – sono deflagrate in tutte le maggiori città del Paese, mettendo in dubbio finanche la tenuta del regime. Affacciandosi al 2023, dunque, la Cina punta sul ritorno alla normalità e sul rilancio della propria economia, in forte rallentamento per tutto il 2022. Tuttavia, a ben vedere, la scommessa di Xi potrebbe rivelarsi un azzardo. Le autorità, infatti, non sembrano ancora in grado di tenere sotto controllo il virus e c'è già chi teme che, invece di segnare la ripartenza della seconda economia mondiale, l'anno prossimo potrebbe portare in dote alla Cina una nuova, gravissima crisi sanitaria. (segue) (Cip)