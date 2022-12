Cina: il governo volta pagina sul Covid e scommette sulla ripresa, ma rischia una crisi sanitaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A complicare un quadro sanitario già fortemente incerto s'inserisce il rischio di mutazione del virus, ritenuto fortemente probabile dall'infettivologo Zhong Nanshan e da altri esperti di sanità pubblica in Cina. Solo negli ultimi tre mesi sono state individuate nella nazione oltre 130 sottovarianti Omicron, incluse alcune dei ceppi BQ.1 e XBB già circolanti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e a Singapore lo scorso ottobre. Le sottovarianti attualmente dominanti nel Paese restano BA5.2 e BF.7, che la Cina sembra avere già esportato in India e a Taiwan. Per tracciare le mutazioni è stata istituita una rete ospedaliera nazionale deputata alla raccolta di campioni da diverse categorie di soggetti, che andranno a formare un database nazionale in grado di determinare la distribuzione di eventuali varianti a rischio emersione. Il quadro pandemico nazionale ha suscitato preoccupazioni anche negli Stati Uniti – che si sono offerti di assistere la Cina nella campagna vaccinale ottenendo un cortese rifiuto – e nell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che afferma di non avere ricevuto dati sui ricoveri ospedalieri dall'allentamento delle restrizioni. (segue) (Cip)