Cina: il governo volta pagina sul Covid e scommette sulla ripresa, ma rischia una crisi sanitaria (6)

- L'impatto delle riaperture sull'economia cinese è stato già valutato dalla Banca mondiale, che ha tagliato le previsioni di crescita della Cina nel 2022 dal 2,8 di settembre all'attuale 2,7 per cento. Per quest'anno, l'istituto colloca l'espansione del Prodotto interno lordo ben al di sotto dell'obiettivo del 5,5 per cento fissato dal governo. "Le prospettive di crescita della Cina sono soggette a rischi significativi, derivanti dalla traiettoria incerta della pandemia, dall'evoluzione delle politiche in risposta alla situazione Covid-19 e dalle risposte comportamentali di famiglie e imprese", afferma l'istituto nel suo rapporto di dicembre, in cui si prevede che "lo stress persistente nel settore immobiliare potrebbe avere ricadute macroeconomiche e finanziarie più ampie". Le previsioni sono state corrette al ribasso anche per il 2023, anno in cui l'economia cinese dovrebbe espandersi del 4,3 per cento a fronte del 4,5 per cento stimato a settembre. (Cip)