Haiti: il Paese è sull’orlo della catastrofe umanitaria ma l’ipotesi di un intervento internazionale resta lontana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Canada e Stati Uniti hanno finora assunto un ruolo di primo piano nella gestione della crisi, con l’annuncio di sanzioni mirate e l’invio di aiuti umanitari. Ma nessun Paese finora si è proposto di guidare una task force. Una parte consistente della società politica e civile haitiana è contraria a un nuovo intervento internazionale. È il caso del gruppo di monitoraggio dell’accordo del Montana, un accordo firmato nell’agosto 2021 da diversi partiti civili e formazioni politiche haitiane per istituire un nuovo governo provvisorio dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021. I suoi componenti si oppongono al governo del primo ministro Ariel Henry, su cui gravano sospetti di complicità nell'omicidio e che oggi esercita di fatto le funzioni presidenziali. “No all’occupazione del nostro Paese”, recita il titolo eloquente di un comunicato diffuso dal gruppo, in cui si descrive la richiesta fatta da Henry come alto tradimento e si afferma che un intervento straniero peggiorerebbe solo le cose. "La storia ci insegna che nessuna forza straniera ha mai risolto i problemi di nessun popolo sulla terra", recita la dichiarazione, secondo cui Haiti ha invece bisogno di sostegno per le sue forze di polizia. (segue) (Res)