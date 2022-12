Qatar: il 2022 tra Mondiali e gas, l’immagine in chiaroscuro dell'emirato in continua ascesa (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ma non significa che questa competizione non possa riemergere. Anzi, ogni Paese in questo momento ha più interesse a tenere sotto controllo le varie situazioni proprio per impedire o evitare che ci possano essere passi in avanti da parte di competitor interni”, afferma l’analista. “Il Qatar, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti negli anni hanno costruito una diplomazia multilaterale in cui non guardano più solo e soltanto al Medio Oriente e/o in alcuni casi all'Africa mediterranea o al Sahel, ma guardano sempre più ad ampio spettro”, ha continuato Dentice, precisando: “Stringono rapporti con l'Occidente, in particolare con l’Europa e gli Stati Uniti, ma guardano anche e soprattutto a tutta una fetta di mondo, l'Africa subsahariana, l’Africa orientale, l’Asia centrale meridionale, l’Estremo Oriente, dove ci sono attori internazionali emergenti e in grado di garantire nuove opportunità e spazi di azione”. “È una dinamica che fa fede a quello che è un contesto nuovo a livello internazionale”, spiega Dentice, aggiungendo: “C è una buona parte di mondo che in forte ascesa e che riesce ad avere anche una sua influenza”. (Res)