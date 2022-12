Germania: il cambiamento epocale che ancora non c'è (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha scandito Scholz nell'aula del parlamento federale, la Bundeswehr deve essere rafforzata, soprattutto migliorando l'equipaggiamento dei reparti. A tal fine, il governo ha istituto il fondo speciale per le Forze armate, con una dotazione di 100 miliardi di euro sottratti ai limiti del bilancio ordinario. Allo stesso tempo, il cancelliere si è impegnato ad aumentare da subito e per il futuro le spese per la difesa al 2 per cento del Pil, raggiungendo finalmente l'obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. Il capo del governo federale ha poi dichiarato che la Bundeswehr formerà una divisione pienamente operativa entro il 2025 e una brigata da schierare su base permanente negli Stati baltici. In Germania come altrove, entusiasti e critici hanno visto nelle dichiarazioni di Scholz l'avvio del “riarmo” tedesco. Le promesse del cancelliere sono state ribadite in più occasioni dalla ministra della Difesa, Christine Lambrecht. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha annunciato una riforma volta a semplificare e velocizzare la normativa sugli approvvigionamenti militari, nucleo delle criticità che hanno afflitto per anni la Bundeswehr date le lungaggini burocratiche che comporta. A circa 10 mesi dagli annunci di Scholz, tuttavia, molto della “Zeitenwende” rimane uno sfoggio di retorica. Ben poco del fondo speciale per la Bundeswehr è stato speso, mentre le truppe attendono ancora i miglioramenti promessi. Inoltre, lo stato delle Forze armate pare ancora critico, se non peggiore, mentre la Germania si appresta ad assumere dal primo gennaio prossimo il comando di turno della Task force ad altissima prontezza (Vjtf) che la Nato schiera nella regione del Baltico. (segue) (Geb)