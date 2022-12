Fvg: assessore Turismo, nel 2022 superati i 6 milioni di turisti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande sfida ora è quella di riuscire ad aumentare i posti letto nelle strutture ricettive. “Nel corso di questa legislatura abbiamo dato massima attenzione al confronto e all’ascolto degli operatori del territorio, per dare risposte precise alle tante sfide di questi ultimi cinque anni e per costruire una virtuosa alleanza tra pubblico e privato. Lo abbiamo dimostrato con i ristori per la pandemia, erogati entro una media di 30 giorni dalla chiusura del bando. Lo abbiamo dimostrato, come già ricordato, con stanziamenti senza precedenti”, ha ricordato Bini. “A questi deve corrispondere l’investimento privato, per aumentare i posti letto e anche la qualità dell’offerta ricettiva”. (segue) (Frt)