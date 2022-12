Aerospazio: Italia a tutto campo con investimenti di 10 miliardi nei prossimi 5 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione coraggiosa in un momento difficile, segnato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energetica e dall’inflazione. Un numero non abbastanza evidenziato, è il rapporto tra l’incremento totale di 2,4 miliardi di euro del budget Esa tra la ministeriale del 2019 e quella del 2022 e l’aumento - sempre tra i due vertici - di 800 milioni del contributo italiano, un rapporto che mostra come il nostro Paese copra da solo più di un terzo della crescita della dotazione dell’Agenzia spaziale europea, motivo per cui l’Italia da terza passa a prima nelle sottoscrizioni opzionali che a differenza di quelle obbligatorie non sono in relazione al pil e che concorrono maggiormente a delineare la strategia spaziale dei singoli paesi. Importante, ovviamente, la qualità dell’impegno italiano, ossia settori tecnologici. Scorrendo il bilancio finale del vertice ministeriale dell’Esa si capisce la strategia italiana: rafforzare i settori dove abbiamo una leadership nazionale consolidata - lanciatori (711 milioni), osservazione della Terra (419 milioni) e esplorazione (719 milioni) - e far crescere il sistema spaziale italiano in quelle tecnologie e applicazioni che sono strategiche dal punto di vista economico e della sicurezza. Tra queste ultime, da citare i 47,5 milioni di euro per l’Esa Programme Related to Eu Secure Connectivity, il programma dell’Unione europea per le comunicazioni sicure sul quale è stato recentemente raggiunto un accordo tra Parlamento Europeo e Consiglio per un budget previsionale di 2,4 miliardi di euro. (segue) (Rin)