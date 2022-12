Giappone: il riarmo voluto dal premier Kishida apre una nuova pagina storica e inquieta la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo leader giapponese a tentare la via tortuosa della riforma della Costituzione era stato Shinzo Abe: l'ex premier giapponese, assassinato lo scorso luglio, non era riuscito nell'obiettivo di riscrivere la Carta, ma aveva comunque gettato le basi per il superamento del pacifismo costituzionale nei fatti, sostenuto in tale proposito dal radicale mutamento del quadro di sicurezza regionale. La graduale emersione della potenza militare della Cina e il rischio di un conflitto a Taiwan, i progressi nei programmi balistico e nucleare della Corea del Nord e il fallimento dei tentativi di normalizzazione delle relazioni con la Russia, hanno causato negli ultimi anni un definitivo scollamento tra la Costituzione giapponese "formale", e quella sostanziale, di cui le nuove linee guida difensive costituiscono dalla scorsa settimana la codificazione più compiuta. La nuova Strategia di sicurezza nazionale si sforza infatti di codificare gli interessi nazionali del Giappone, riassumendoli in tre punti fondamentali: anzitutto, il Paese difenderà la sua "sovranità e indipendenza" e la "sicurezza della vita, delle persone e delle proprietà dei suoi cittadini". In secondo luogo, il Giappone identifica la crescita economica come principale mezzo per l'acquisizione della "prosperità". Infine, Tokyo professa la difesa di valori universali come "libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani fondamentali e supremazia del diritto", nonché dell'ordine internazionale basato sulle regole". (segue) (Res)