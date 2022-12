Giappone: il riarmo voluto dal premier Kishida apre una nuova pagina storica e inquieta la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un codice di valori cui idealmente il Giappone post-bellico alleato degli Stati Uniti già aderiva. Dalla scorsa settimana, però, quei valori sono divenuti a tutti gli effetti il perno su cui la terza potenza mondiale articolerà la propria identità nel contesto sempre più turbolento delle relazioni internazionali, a fronte di modelli alternativi - e più che mai competitivi - incarnati anzitutto dalla Cina: non è un caso che la nuova Strategia di sicurezza nazionale si esprima in maniera più netta anche nei confronti della prima potenza asiatica, definita una "sfida strategica" senza precedenti. Come evidenziato dalla stampa e da diversi accademici locali, il dibattito politico riguardo la formulazione degli interessi nazionali è stato rapido, a evidenziare l'imbarazzo che la questione ancora suscita in Giappone. Si tratta però di un passaggio fondamentale su cui il Paese non potrà evitare di tornare a riflettere, e senza il quale il convinto processo di riarmo intrapreso da Tokyo rischierebbe di causare fraintendimenti non solo coi Paesi vicini, ma persino all'interno della stessa società giapponese. (segue) (Res)