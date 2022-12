Balcani: l’anno del rilancio dell’allargamento Ue tra luci e ombre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Luci ma anche ombre hanno caratterizzato nell’ultimo anno il processo di allargamento, se pensiamo al mancato ingresso nell’area Schengen di Romania e Bulgaria. Entrambi gli Stati membri dell’Unione europea attendevano quest’anno il cosiddetto “semaforo verde” per entrare nella zona di libero scambio dopo “avere fatto i compiti” nell’ambito del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). Quest’ultimo meccanismo è stato istituito nel 2006 dalla Commissione europea come misura transitoria per aiutare i due Paesi a porre rimedio alle lacune in materia di riforma giudiziaria e lotta alla corruzione e (per quanto riguarda la Bulgaria) alla criminalità organizzata. Il Consiglio Giustizia e Affari interni di Praga del 9 dicembre ha sancito che Romania e Bulgaria devono ancora restare fuori da Schengen, mentre la Croazia ha ottenuto il via libera forte anche dell’adozione dell'euro a partire dal primo gennaio 2023. Il veto su Bucarest e Sofia è arrivato dall’Austria mentre quello dei Paesi Bassi ha interessato solo la Bulgaria. Le rassicurazioni del premier olandese, Mark Rutte, che aveva parlato solo a inizio dicembre di un chiaro sostegno almeno alla Romania al vertice Ue-Balcani occidentali di Tirana, non sono bastate a causa del no di Vienna. Il cancelliere austriaco, Karl Nehammer ha sempre sottolineato la mancata o non sufficiente protezione dei confini esterni dell’Ue, che avrebbe prodotto per l’Austria un aumento significativo degli arrivi di migranti che potrebbero raggiungere le 100 mila unità nel 2022 rispetto alle 40 mila dello scorso anno. Sembra che si sia trattata più di una mossa di rottura per denunciare un mancato funzionamento generale del sistema europeo dei respingimenti e delle richieste di asilo che non una posizione a priori contro Bucarest. L’Austria, infatti, confina con Paesi tutti facenti parti dell’area di libera circolazione delle persone e delle merci. Nel frattempo però la decisione ha provocato delle forto reazioni. Il premier romeno, Nicolae Ciuca, ha annunciato che l'ambasciata della Romania a Vienna sarà guidata temporaneamente da un incaricato d'affari dopo avere fatto richiamare il capo della missione diplomatica. Ma soprattutto il capo di governo ha voluto sancire la “compromissione” delle relazioni bilaterali dopo il veto posto dall’Austria in seno all’Ue. Tensioni registrate anche a Sofia da dove però il presidente bulgaro, Rumen Radev, predica calma e ottimismo parlando solo di un rinvio della decisione. “La Bulgaria aderirà a Schengen al più tardi nell'ottobre del prossimo anno”, le parole pronunciate con fiducia da Radev, in linea del resto con quelle dell’omologo romeno, Klaus Iohannis. (Res)