Scuola: l’autunno caldo a Roma è segnato dalle occupazioni lampo in 21 istituti (2)

- Nella maggior parte dei casi si è trattato di rivendicazioni dal clima pacifico che si sono protratte per non più di qualche giorno. A volte, però, proteste e occupazioni sono anche sfociate in atti di vandalismo. Al liceo classico Terenzio Mamiani di Prati, a termine dell’occupazione, durata dall’8 al 18 novembre, il bilancio dei danni è stato di quasi 10 mila euro tra scritte sui muri, porte e bagni dello storico edificio distrutti: per i danni sono stati sospesi 230 studenti. A dare il via era stato lo scorso 10 ottobre il liceo artistico Argan. A ruota sono arrivate le occupazioni al liceo artistico Enzo Rossi, in zona Collatino, e al liceo classico Pilo Albertelli, vicino piazza dell’Esquilino. Poi era arrivato il turno dei licei storici: il classico Torquato Tasso, lo scientifico Maria Montessori e il ginnasio del Terenzio Mamiani a Prati. E ancora: il classico Ennio Quirino Visconti di piazza del Collegio Romano, patrimonio dei Beni Culturali, seguito dal liceo scientifico Plinio Seniore, dall’Augusto Righi, e dal classico Luciano Manara. (segue) (Rer)