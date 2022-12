Scuola: l’autunno caldo a Roma è segnato dalle occupazioni lampo in 21 istituti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella maggior parte dei casi gli alunni hanno protestato con lezioni e classi autogestite, turni per le pulizie e dibattiti con personalità del mondo della politica e dell’attualità. Il secondo piano del liceo classico Torquato Tasso in via Sicilia, lo scorso 14 novembre ha accolto 150 ragazzi che hanno dormito nei sacchi a pelo distesi tra i corridoi dell’istituto. “Vogliamo lasciare la scuola completamente intatta con la pulizia totale dell’istituto, alla fine”, aveva raccontato Edoardo, sottolineando che l’occupazione “deve essere un momento di protesta politica per far crescere coscienza e responsabilità nei confronti di una società che non tiene conto di noi”. (Rer)