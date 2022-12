Giappone: il riarmo voluto dal premier Kishida apre una nuova pagina storica e inquieta la Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben più articolata, anche a livello di dialettica tra schieramenti politici, è stata la discussione relativa al concreto rafforzamento ed emancipazione delle capacità di difesa nazionali, che trova espressione compiuta negli altri due documenti strategici riformati dal governo del premier Fumio Kishida; Le linee guida del Programma di difesa nazionale, e il Programma di difesa a medio termine. La nuova concezione di difesa elaborata del governo giapponese trova la sua principale espressione nell'obiettivo di raddoppiare il bilancio della Difesa nazionale al due per cento del Pil, in linea con i Paesi della Nato. Il bilancio della Difesa per il periodo 2023-2027 aumenterà sino a circa 43 mila miliardi di yen (318 miliardi di dollari), un incremento superiore al 50 per cento rispetto all'attuale piano di spesa quinquennale. L'aumento di circa 27.400 miliardi di yen rispetto a quanto originariamente pianificato riflette una rivoluzione "quantitativa e qualitativa" delle capacità militari del Giappone, con l'adozione di inedite "capacità di contrattacco" e il rafforzamento degli strumenti per la guerra nel cyberspazio. (segue) (Res)