Giappone: il riarmo voluto dal premier Kishida apre una nuova pagina storica e inquieta la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Strategia di sicurezza nazionale adottata la scorsa settimana rappresenta uno spartiacque nella storia post-bellica del Giappone. Con la revisione delle sue linee guida in materia di difesa, e l'avvio di un processo di rapido riarmo, la terza potenza mondiale ha definitivamente abbandonato quelli che per decenni sono stati i capisaldi del suo pacifismo costituzionale, ed è tornata a interrogarsi in merito alla natura del proprio interesse nazionale: un argomento che i leader politici locali non hanno mai trovato la forza di articolare in forma sistemica e compiuta dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale. Per decenni, infatti, il Partito liberaldemocratico giapponese ha tentato di riformare la Costituzione pacifista imposta dagli Stati Uniti nel 1947, e di avviare un percorso di "normalizzazione" che esorcizzasse davvero lo spettro dei tragici trascorsi imperialisti. Quei tentativi si sono però invariabilmente scontrati con due ostacoli apparentemente insormontabili: da un lato, l'estrema rigidità del testo costituzionale, rivelatosi ben presto problematico per gli stessi Stati Uniti con l'avvento della Guerra fredda, e la rivalutazione di Tokyo da potenziale minaccia ad alleato strategico. Dall'altro, l'avversione della società giapponese nei confronti della guerra, conseguenza delle tragedie del Secondo conflitto mondiale e del trauma delle bombe atomiche. (segue) (Res)