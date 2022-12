Qatar: il 2022 tra Mondiali e gas, l’immagine in chiaroscuro dell'emirato in continua ascesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ultima immagine che abbiamo è quella dell'emiro del Qatar che pone la bisht sulle spalle di Messi, che non è una semplice mantellina, ma è un voler dare un riconoscimento e un segnale politico e allo stesso tempo un messaggio rispetto al ruolo del Qatar, alla sua capacità di avere funzioni, ruoli e influenze, nonché di lanciare messaggi trasversali non tanto e solo a noi europei quanto a tutto il mondo arabo, musulmano e non solo”, afferma Dentice, parlando di “una intricata e complessa operazione comunicativa e politica”. A tal proposito, bisogna considerare il fatto che i Mondiali non sono “solo e semplicemente un evento sportivo, ma uno dei più grandi eventi al mondo seguito da milioni se non miliardi di persone e che ti permette di acquisire un'immagine, giusta o sbagliata che sia, del tutto differente da quella che puoi ottenere solo e semplicemente attraverso la diplomazia tradizionale”. A livello economico, poi, la Coppa del mondo, evidenzia l’analista, “per un Paese normale potrebbe rivelarsi un disastro, ma in un Paese come il Qatar si dà quasi per scontato mettere a bilancio delle perdite a fronte di un possibile ritorno di immagine decisamente molto più ampio, che gli permetterebbe di aprirsi nuove opportunità e nuove strade”. Nei 12 anni che hanno preceduto il calcio d’inizio, Doha ha speso oltre 300 miliardi di dollari per prepararsi all’evento, ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. (segue) (Res)