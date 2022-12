Fvg: assessore Turismo, nel 2022 superati i 6 milioni di turisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A contribuire a rendere la regione più attrattiva per italiani e stranieri è stata anche la scelta di puntare su un marchio unico per l’intera regione. “C’è stato un deciso cambio di passo nella promozione della nostra Regione, attraverso il nuovo claim ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ e grazie a campagne di forte impatto, come quella condotta sulle reti generaliste Mediaset prima dell’avvio della stagione estiva e quella più recente sulle pagine del Corriere della Sera”, conferma Bini. “Dopo la pandemia, sono cambiate anche le richieste di chi viaggia e noi ci siamo fatti trovare pronti. Secondo una recente analisi condotta da Demoskopika la nostra regione viene percepita come una meta sicura e figura tra le più attrattive in Italia, al pari Trentino e Toscana. Lo confermano i dati dell’ultima stagione estiva, con una crescita delle presenze turistiche del 2.3 per cento rispetto al 2019”. (segue) (Frt)