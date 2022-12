Aerospazio: Italia a tutto campo con investimenti di 10 miliardi nei prossimi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli aspetti più positivi dell’Italia spaziale che abbiamo visto nel 2022 è stata la consapevolezza dei decisori politici a considerare questo settore come fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia. Un impegno sottolineato da tutti gli interventi politico-istituzionali nelle celebrazioni della “Giornata dello spazio”, che si è tenuta il 16 dicembre alla Camera dei deputati su iniziativa della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. La prima prova di questo approccio è la quantità e la continuità nei finanziamenti istituzionali che travalica governi e appartenenze politiche. Innanzitutto lo stanziamento per attività spaziali di 2,3 miliardi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) (governo Conte 2); poi l’approvazione del Piano triennale di Attività 2022-2024 di circa 1,8 miliardi dell’Agenzia spaziale italiana con l’aggiunta di 800 milioni del fondo complementare (governo Draghi); infine la poderosa contribuzione italiana di 3,1 miliardi al vertice ministeriale dell’Esa tenutosi a Parigi a fine novembre. Con i 400 milioni l’anno per la componente spaziale del ministero della Difesa, complessivamente il sistema spaziale italiano beneficerà di quasi 10 miliardi di euro nei prossimi 4-5 anni, una cifra doppia se la confrontiamo con i finanziamenti governativi degli ultimi anni. (segue) (Rin)