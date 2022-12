Aerospazio: Italia a tutto campo con investimenti di 10 miliardi nei prossimi 5 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il posizionamento italiano è tanto più forte se pensiamo al confronto con i nostri più importanti partner europei, Francia e Germania: nel vertice ministeriale dell’Esa di Parigi che si è tenuto a novembre l’Italia ha confermato la sua terza posizione come finanziatore, ma con un peso sempre più rilevante, determinato dal fatto che ormai la dividono solo poco più di 100 milioni di euro dal contributo francese di 3,2 miliardi, mentre la ricca Germania continua a guidare con 3,5 miliardi. Si è trattato di un passaggio importantissimo nel momento in cui l’Europa dello spazio rilancia: il budget di 16,9 miliardi di euro approvato dall’Esa per il periodo 2023-2027 è aumentato del 17 per cento rispetto ai 14,5 miliardi stanziati nel precedente vertice del 2019. Laddove la maggioranza dei paesi dell’Agenzia Spaziale Europea ha sostanzialmente confermato il suo impegno precedente, alcuni importanti lo hanno diminuito, la Germania del 2 per cento e il Regno Unito dello 0,2 per cento, solo sette nazioni su ventidue hanno leggermente aumentato la sottoscrizione, mentre l’Italia è salita di ben il 2,5 per cento. (segue) (Rin)