Vaticano: Papa, il nostro tempo sta vivendo una carestia di pace

- “Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace”. Lo ha detto Papa Francesco durante il suo discorso di Natale pronunciato dalla Loggia centrale della Basilica vaticana. “Pensiamo alla Siria, ancora martoriata da un conflitto che è passato in secondo piano ma non è finito”, ha sottolineato il Santo Padre, ma anche “alla Terra Santa, dove nei mesi scorsi sono aumentate le violenze e gli scontri”. Il Pontefice ha chiesto a Gesù Bambino di aiutare “in particolare il Libano, perché possa finalmente risollevarsi, con il sostegno della Comunità internazionale e con la forza della fratellanza e della solidarietà. La luce di Cristo illumini la regione del Sahel, dove la pacifica convivenza tra popoli e tradizioni è sconvolta da scontri e violenze. Orienti verso una tregua duratura nello Yemen e verso la riconciliazione nel Myanmar e in Iran, perché cessi ogni spargimento di sangue”. (segue) (Civ)