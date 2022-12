Vaticano: Papa, no gli sprechi alimentari e alle risorse per le armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel giorno di Natale, parlando dalla Loggia centra della Basilica vaticana, ha fatto appello affinché cessino gli sprechi alimentari e la corsa alle armi: “In questo giorno, nel quale è bello ritrovarsi attorno alla tavola imbandita, non distogliamo lo sguardo da Betlemme, che significa “casa del pane”, e pensiamo alle persone che patiscono la fame, soprattutto bambini, mentre ogni giorno grandi quantità di alimenti vengono sprecate e si spendono risorse per le armi – ha sottolineato - la guerra in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione, lasciando intere popolazioni a rischio di carestia, specialmente in Afghanistan e nei Paesi del Corno d’Africa”. (segue) (Civ)