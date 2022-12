Milano: per le feste in arrivo un milione di passeggeri e alberghi pieni al 50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stranieri sono "sicuramente capitanati dagli americani, seguiti dai francesi, dai tedeschi, dagli svizzeri e da tutti i cittadini dei Paesi più vicini. Naturalmente - spiega il presidente di Federalberghi - quest'anno manca tutto l'Est Europa e soprattutto la Russia. Anche i dati in merito al Sudamerica si allontanano da quelli di tre anni fa". Considerato il tasso di occupazione su tutto l'anno, "reputiamo che Milano abbia recuperato la media annua. Forse rimarremo ancora sotto di qualche punto, ma di certo non ci aspettavamo una ripresa così veloce". Come aggiunge poi Naro, "le strutture alberghiere sono ancora in difficoltà dal punto di vista finanziario. Questo trend, tuttavia, ci fa ben sperare che il 2023 possa continuare a darci qualche soddisfazione". L'andamento positivo rispetto al 2021 è confermato anche da Sea, che nelle settimane dal 20 dicembre al 2 gennaio prevede 1,1 milioni di passeggeri in arrivo negli aeroporti milanesi, registrando un +45 per cento a confronto dello stesso periodo di un anno fa. Rispetto al 2019, poi, i dati sono in recupero dell'83 per cento. Nei prossimi giorni sono previste 300 partenze medie al giorno, che in particolare riguardano "destinazioni domestiche", tra cui Catania, Napoli, Palermo e Bari. (segue) (Rem)