Milano: per le feste in arrivo un milione di passeggeri e alberghi pieni al 50 per cento (3)

22 luglio 2021

- "È un Natale e un periodo festivo da tutto esaurito. Dalle montagne alle città d'arte sino ai laghi, i primi dati ci confermano che c'è tanta voglia di Lombardia" afferma l'assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, sottolineando che finalmente c'è "un ritorno alle origini, dopo anni di difficoltà e incertezze dovute alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina". Un turismo territoriale, quindi, ma adesso connotato da "una forte riprese dei flussi internazionali". La Lombardia è "sempre più attrattiva grazie anche alle sue strutture, all'efficienza dei servizi e alla competenza del personale", continua Magoni. "In tal senso, il mio assessorato e Regione hanno sempre sostenuto il settore, nevralgico per l'economia locale e nazionale: basti pensare che proprio di recente abbiamo dato vita ad una misura da 30 milioni di euro a favore delle strutture ricettive lombarde. Le risorse serviranno a sostenere progetti di realizzazione e riqualificazione di alberghi e strutture ricettive non alberghiere. Il nostro obiettivo – conclude l'assessore Magoni - è preparare la Lombardia ai grandi eventi internazionali, da Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 sino alle Olimpiadi invernali 2026". (Rem)