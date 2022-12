Aerospazio: sui lanciatori si gioca una delle partite più delicate del Made in Italy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi tre sottosistemi da soli rappresentano il 90 per cento dei fallimenti di lancio, con un 54 per cento corrispondente al sistema di propulsione. Di sicuro, come nell’ingegneria aeronautica, anche in quella spaziale la sicurezza e l’affidabilità si ottengono imparando dagli errori fatti e dalle indagini accuratissime che seguono. Un modo diverso non c’è. Lo stop della prima missione commerciale del Vega non è ancora quantificabile dal punto di vista economico, ma certamente peserà sull’andamento azionario, potrebbe ritardare i prossimi lanci (per esempio i cinque satelliti di Copernico, la costellazione europea di osservazione della Terra, previsti tra il 2024 e il 2026), portare a un rallentamento della produzione e delle attività di sviluppo e ricerca. Intanto il ministro Urso è intervenuto per ribadire la fiducia nell’azienda che ha il suo quartier generale a Colleferro nei pressi di Roma. Un intervento che ha sottolineato la strategicità dell’impegno dell’Italia nella famiglia dei lanciatori europei e nella Avio, evitando di conseguenza che il titolo scendesse ulteriormente dopo la normale contrazione di circa il 9,5 per cento, che aveva fatto registrare alla Borsa di Milano il 21 dicembre. Un’ultima, importante, annotazione non può che riguardare la presa di posizione - non casuale - del ministro dell’Industria e del Made in Italy sulla partnership spaziale tra Italia e Ucraina durante le recenti celebrazioni della giornata nazionale dello spazio organizzata dalla Fondazione Leonardo - Civiltà delle macchine. “Italia e Ucraina stanno lavorando molto nell’aerospazio, insieme ad altri paesi ci siamo esposti per ingresso Ucraina in Esa”, aveva detto Urso, ricordando che i motori dei Vega sono in parte prodotti in Ucraina”. Malgrado l’incidente, il tavolo di riflessione sui lanciatori in Esa è aperto e sarà da seguire attentamente. E siccome una decisione dovrà essere presa entro la fine del 2023, sarà necessario che l’Italia continui a tenere fermo lo sguardo sui propri interessi nazionali. (Rin)