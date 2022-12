Vaticano: Papa, Gesù non fu accolto come facciamo con gli stranieri e i poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi come allora, Gesù, la luce vera, viene in un mondo malato di indifferenza, che non lo accoglie, anzi lo respinge, come accade a molti stranieri, o lo ignora, come troppo spesso facciamo noi con i poveri”. Lo ha detto Papa Francesco diffondendo il messaggio di Natale dalla Loggia centra della Basilica vaticana. “Non dimentichiamoci oggi dei tanti profughi e rifugiati che bussano alle nostre porte in cerca di conforto, calore e cibo. Non dimentichiamoci degli emarginati, delle persone sole, degli orfani e degli anziani che rischiano di finire scartati, dei carcerati che guardiamo solo per i loro errori e non come esseri umani”, l’appello del Santo Padre. (Civ)