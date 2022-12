Milano: per le feste in arrivo un milione di passeggeri e alberghi pieni al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana delle festività e fino ai primi giorni di gennaio, Milano si popola di turisti. Con oltre un milione di passeggeri in arrivo tra gli aeroporti di Linate e Malpensa, gli alberghi del capoluogo lombardo tornano ai dati del 2019. "Questo non è mai un periodo di alta occupazione - spiega il presidente di Federalberghi Maurizio Naro -, ma quest'anno torniamo ai numeri pre-pandemia". La maggior parte delle prenotazioni, con i picchi nei giorni appena dopo Natale e intorno a Capodanno, riguardano le strutture "nel centro della città", in quanto si tratta soprattutto di un "periodo turistico". Le festività natalizie, "per Milano non sono mai alta stagione e quest'anno non ci sarà nemmeno il concerto del 31 dicembre. Mantenere il dato del 2019, dunque, è senz'altro un risultato positivo", sottolinea Naro. "Nel 2021, l'occupazione era intorno al 30-35 per cento". La novità del 2022 riguarda soprattutto la provenienza degli ospiti degli hotel: "fino prima dell'emergenza Covid, soltanto un quarto erano italiani, ora sono quasi la metà". (segue) (Rem)