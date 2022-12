Aerospazio: sui lanciatori si gioca una delle partite più delicate del Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La concorrenza dei lanciatori riutilizzabili statunitensi di SpaceX ha fatto saltare i conti di Ariane Group (joint venture di Airbus e Safran) che produce i lanciatori europei di grossa taglia - non a caso il nuovo Ariane 6 è in grave ritardo - determinando un quadro commerciale dove il Vega C, molto competitivo, è diventato centrale nella strategia europea ma anche motivo di confronti molto “schietti”. Non a caso il vertice ministeriale dell’Esa di fine novembre era stato aperto da una dichiarazione congiunta del ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, responsabile dello spazio, e dei suoi omologhi francese e tedesco sul futuro quadro di sviluppo dei lanciatori europei. La dichiarazione aveva sopito preventivamente ulteriori scontri nel corso del vertice mettendo un punto fermo: se si investono fondi pubblici - come sono quelli dell’Esa - e l’Italia spende il 50 per cento per i lanciatori, l’Italia deve rientrare del 50 per cento. Lo scorso anno, a complicare le cose, c’era anche stata la decisione del colosso franco-tedesco Ariane Group di sviluppare Maya, un piccolo lanciatore riutilizzabile e quindi una minaccia per il segmento di mercato del Vega. Il governo Draghi aveva reagito duramente dando un chiaro avvertimento a Parigi, il Vega non si tocca. Insomma, anche nelle partnership c’è un interesse nazionale da proteggere e - ovviamente - equilibrare con quello dei partner. Per questo motivo sarà necessario seguire attentamente il lavoro della commissione indipendente per indagare sul fallimento del lancio del Vega istituita da Arianespace e Agenzia spaziale europea. Ci vorrà infatti tempo prima di capire che cosa sia accaduto al di là dei primi dati che la stessa Avio ha reso noto: l'anomalia è avvenuta poco dopo l'accensione del secondo stadio (il motore Zefiro 40), una dei momenti più delicati. La letteratura sulla fallibilità dei lanciatori rileva, infatti, che i sottosistemi più critici sono la propulsione, i sistemi di separazione e il sistema di controllo della traiettoria e dell'assetto. (segue) (Rin)