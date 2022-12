Haiti: il Paese è sull’orlo della catastrofe umanitaria ma l’ipotesi di un intervento internazionale resta lontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’emergenza umanitaria di livello “catastrofico”. Così le Nazioni Unite descrivono la situazione in cui versa Haiti, arrivando a invocare l’intervento di una missione internazionale per garantire la sicurezza dei cittadini e uscire dalla profonda crisi umanitaria in atto. Il piccolo Paese caraibico versa da tempo in una situazione di grave instabilità, legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio. La situazione, tuttavia, ha visto un'escalation a partire dall'omicidio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021. Da allora si sono moltiplicati i sequestri, ormai all’ordine del giorno, e l’instabilità ha impedito agli operatori umanitari di lavorare su tutto il territorio nazionale. Per quasi due mesi, in risposta ai tagli ai sussidi al carburante annunciati dal governo, le gang armate riunite nel collettivo noto come G-9 hanno occupato il terminal di Varreux, in cui è stoccato il 70 per cento dei prodotti petroliferi di Haiti, bloccando di fatto le forniture dei carburanti. Il tutto mentre nel Paese iniziava a diffondersi una nuova epidemia di colera, dopo più di tre anni dall’ultimo caso registrato. Secondo le Nazioni Unite, nel Paese si registrano ad oggi oltre 280 decessi a causa dell’epidemia, più di 14mila casi e quasi 12mila ricoveri. (segue) (Res)