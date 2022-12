Haiti: il Paese è sull’orlo della catastrofe umanitaria ma l’ipotesi di un intervento internazionale resta lontana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio novembre l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha rinnovato l’appello a sospendere i rimpatri forzati di haitiani. La violenza, compresa la violenza sessuale, i rapimenti, i saccheggi e i blocchi stradali da parte di bande armate, e la recente epidemia di colera, hanno esacerbato una situazione umanitaria già drammatica ad Haiti, caratterizzata da grave insicurezza alimentare, carenza di carburante e assistenza sanitaria e servizi igienico-sanitari limitati, denuncia l’Unhcr. Per l’agenzia Onu il Paese si trova nella "peggiore situazione umanitaria e dei diritti umani degli ultimi decenni”. A fronte della gravità della situazione lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato a sollecitare l'immediato schieramento di una forza armata speciale ad Haiti per arginare la violenza e il degrado dilaganti in quel Paese. In una lettera inviata al Consiglio di sicurezza Onu, Guterres ha esortato gli Stati membri a mobilitare una "forza di azione rapida" nel Paese caraibico per far fronte al "drammatico deterioramento della sicurezza". L'appello del segretario seguiva la richiesta formale di assistenza internazionale presentata dal governo di Haiti, secondo cui la polizia nazionale non è in grado di far fronte alla crisi nel Paese, e l'invio da parte di Stati Uniti e Canada di mezzi militari alla polizia di Haiti per "aiutare nella lotta contro gli attori criminali che fomentano la violenza e interrompono il flusso degli aiuti umanitari tanto necessari”. (segue) (Res)