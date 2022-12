Haiti: il Paese è sull’orlo della catastrofe umanitaria ma l’ipotesi di un intervento internazionale resta lontana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appello per l’invio di una forza armata internazionale è stato più di recente ribadito dalla segretaria generale aggiunta, Amina Mohammed. "Ogni Paese che ne ha la capacità, deve prendere urgentemente in considerazione la richiesta del governo haitiano di inviare una forza armata internazionale specializzata per aiutare a ripristinare la sicurezza e alleviare la crisi umanitaria", ha detto Mohammed, secondo cui si tratta di un passaggio "essenziale" se si vuole riportare la stabilità istituzionale nel Paese caraibico. Helen La Lime, rappresentante speciale per Haiti, ha ricordato che l'attività delle bande armate "ha raggiunto a novembre livelli record, con almeno 280 omicidi, la cifra più alta mai registrata in un solo mese”. (segue) (Res)