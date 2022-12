Qatar: il 2022 tra Mondiali e gas, l’immagine in chiaroscuro dell'emirato in continua ascesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per 28 giorni gli occhi del mondo sono stati puntati sul Qatar, un Paese con una superficie di appena 11.500 chilometri quadrati e una popolazione di quasi 2 milioni e 800 mila abitanti, circa la metà di una regione come il Lazio, ma che, anche in un anno complesso a livello internazionale, è riuscito a mostrare notevoli capacità d’azione. “Abbiamo mantenuto la promessa di organizzare un torneo eccezionale”, ha affermato l’emiro Tamim bin Hamad al Thani alla conclusione dei Mondiali di calcio ospitati dal proprio Paese. “La migliore Coppa del mondo di sempre, un successo clamoroso”, ha commentato il presidente della Fifa Gianni Infantino, precisando che sono stati 3,27 milioni gli spettatori accolti negli stadi qatarioti e 7,5 miliardi di dollari i ricavi, in aumento di un miliardo rispetto all’edizione precedente. Eppure, non sono mancate critiche, dallo sfruttamento dei lavoratori migranti allo scandalo della corruzione che sta attraversando le istituzioni europee. “Esprimere un giudizio unico sul Paese e su ciò che il Paese ha fatto nel corso dell'ultimo anno non è semplice perché vi sono diversi fattori che possono dare giudizi differenti rispetto a diversi punti di vista”, spiega ad “Agenzia Nova” Giuseppe Dentice del Centro studi internazionali (Cesi), secondo cui “il 2022 è una sorta di culmine di un processo di comunicazione e di reputazione dell'immagine e dell'idea stessa di Stato che il Qatar è riuscito a costruirsi negli anni”. (segue) (Res)