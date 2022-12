Qatar: il 2022 tra Mondiali e gas, l’immagine in chiaroscuro dell'emirato in continua ascesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Qatar, come molti altri Paesi dell'area mediorientale e non solo, si mostra come una autocrazia, né più né meno, con grandi capacità di azione, e soprattutto con opportunità di mostrare a volte la faccia migliore, talvolta anche quella meno appariscente”, ha commentato Dentice. Diversi, quindi, gli elementi da considerare nel delineare l’immagine del piccolo emirato del Golfo e i Mondiali disputati in Qatar possono fungere da un valido “termometro”. Da un lato, “ci siamo concentrati, anche noi europei, ponendo l'attenzione su tutte le accuse di violazione dei diritti umani”, afferma l’analista del Cesi. Sono oltre 6 mila i lavoratori stranieri che sarebbero morti in Qatar nell’arco di dieci anni, secondo un’indagine del “The Guardian”. Per le autorità qatariote si tratterebbe di cifre “fuorvianti” e sarebbero al massimo 500 le vittime decedute durante i quasi 13 anni di lavori di costruzione. “Una quantità esigua” direttamente connessa alla costruzione degli stadi, secondo Hassan al Thawadi, segretario generale del Supreme Committee for Delivery & Legacy per i Mondiali di calcio 2022. Alle cifre sui decessi si accompagnano denunce di lavori sottopagati, condizioni inadeguate e l’impossibilità di cambiare lavoro se non previo permesso del datore di lavoro, in base al sistema della “kafala”. Denunce, queste ultime, a cui il Paese ha risposto abolendo il sistema e aumentando del 25 per cento il salario minimo, portandolo a mille riyal al mese (circa 259 euro). (segue) (Res)