Qatar: il 2022 tra Mondiali e gas, l’immagine in chiaroscuro dell'emirato in continua ascesa (4)

- Ma il 2022 in Qatar non è stato solo legato ai Mondiali. Come ricorda Dentice, durante l’ultimo anno il Paese si è posto come “possibile salvatore europeo per le forniture di gas”. E questo riguarda anche l’Italia. Nel mese di giugno scorso, Eni è stata scelta come nuovo partner internazionale per l’espansione del progetto North Field East, il più grande giacimento di gas naturale del mondo che Doha condivide con l'Iran e che rappresenta il dieci per cento delle riserve mondiali di gas naturale conosciute, secondo i dati diffusi da Qatar Energy. In totale, il progetto, da un costo pari a circa 28,75 miliardi di dollari, consentirà a Doha di aumentare la propria capacità di produzione di Gnl, passando da 77 milioni di tonnellate all’anno a 110 milioni entro il 2026. Più di recente, la società qatariota QatarEnergy ha annunciato di aver firmato un accordo per esportare gas naturale liquefatto in Germania per almeno 15 anni. In base all’accordo firmato con ConocoPhillips, a partire dal 2026 saranno esportate fino a 2 milioni di tonnellate di Gnl verso il Paese europeo. “La Germania rappresenta il più grande mercato del gas in Europa. Ci impegniamo a sostenere la sua sicurezza energetica”, ha affermato il ministro di Stato per gli Affari energetici e amministratore delegato di QatarEnergy, Saad bin Sherida al Kaabi. Nei giorni scorsi, lo stesso ministro ha fatto sapere che il proprio Paese è pronto a fornire ai mercati internazionali 18 milioni di tonnellate di gas naturale all’anno entro il 2024, evidenziando come proprio i progetti per sviluppare l'industria del gas naturale liquefatto siano tra i maggiori risultati raggiunti quest’anno dal Paese del Golfo. (segue) (Res)