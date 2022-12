Qatar: il 2022 tra Mondiali e gas, l’immagine in chiaroscuro dell'emirato in continua ascesa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, però, l’attenzione sembra essere rivolta soprattutto verso il caso “Qatargate” che rischia di “riportare il Paese verso una dimensione molto negativa”. Sono stati diversi i nomi italiani inclusi nello scandalo. Tuttavia, afferma l’esperto del Cesi “dobbiamo stare attenti a non intravedere in un fatto, che è assolutamente grave, una determinante che incide nel rapporto bilaterale” tra Qatar e Italia. “È indubbio che questo tipo di evento abbia creato un certo malumore, ma, sotto l'aspetto puramente diplomatico, penso che ciò che riguarda il rapporto bilaterale Italia-Qatar continuerà a rimanere sostanzialmente invariato”, afferma Dentice. In questi anni le relazioni tra Doha e Roma sono state particolarmente intense con visite reciproche delle leadership e, come sottolineato dalla scheda numero 14-bis/2022, allegata alla deliberazione 83 adottata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022, “la richiesta qatarina di sostegno alle attività di difesa del Qatar in occasione dei Mondiali di calcio 2022 si configura come il naturale corollario e il coronamento di una collaborazione tecnico-operativa e industriale avviata da anni e con grosse potenzialità di sviluppo/opportunità”. In effetti, il Qatar è un Paese strategico per l’Italia, in particolare alla luce della crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina. Lo scorso marzo l’allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha visitato l’emirato del Golfo per rafforzare il partenariato bilaterale, soprattutto in campo energetico, visti gli sviluppi nel conflitto russo-ucraino. (segue) (Res)