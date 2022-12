Qatar: il 2022 tra Mondiali e gas, l’immagine in chiaroscuro dell'emirato in continua ascesa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare del Qatar implica infine guardare anche ai suoi vicini, con cui vi è stato un apparente riequilibrio a partire dal gennaio 2021, quando si è deciso di porre fine alla cosiddetta “crisi del Golfo” scoppiata il 5 giugno 2017, data in cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto, avevano interrotto i rapporti diplomatici con il Qatar, imponendo altresì un embargo terrestre, aereo e marittimo. Doha, in particolare, era accusata di sostenere e finanziare gruppi classificati da alcuni Paesi come terroristici, quali Hamas ed Hezbollah, di supportare la propaganda dell’Islam politico e di appoggiare l’Iran, il principale rivale di Riad nella regione mediorientale. “Il riequilibrio dei rapporti dentro il mondo arabo ci mostra una fotografia di una regione che, più per opportunità e per necessità, ha dovuto rivedere molti dei rapporti anche conflittuali alla luce delle condizioni strutturali molto critiche”, ha commentato Dentice, facendo riferimento alla pandemia e alla guerra in Ucraina e al conseguente peggioramento delle condizioni sociali ed economiche “che ha spinto questi Paesi a riconsiderare diverse posizioni e “a congelare la competizione esistente”. (segue) (Res)