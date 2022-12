Germania: il cambiamento epocale che ancora non c'è (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aggravare la situazione della Bundeswehr concorrono gli aiuti militari che la Germania ha fornito all'Ucraina e non ha ancora sostituito. In particolare, le scorte di carburante sono quasi esaurite e quelle di munizioni sono sufficienti per due giorni di combattimenti. In base ai requisiti della Nato, tali riserve devono coprire almeno 30 giorni di operazioni. Con una lettera, Lambrecht ha chiesto al ministro delle della Finanze, Christian Lindner, fondi aggiuntivi per colmare urgentemente questa lacuna. Lindner non ha risposto personalmente, lasciando che fosse il suo sottosegretario Steffen Saebisch a replicare con un secco rifiuto e l'offerta del suo dicastero a fornire supporto per la riorganizzazione della Difesa. “Un'altra vergogna per Lambrecht”, ha sottolineato il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Intanto, per la divisione che dovrebbe essere costituita entro il 2025, sono state saccheggiati altri reparti dell’esercito. Secondo alcune indiscrezioni, nessuno al ministero della Difesa riterrebbe che entro la fine del 2024 si possa procurare il materiale necessario all'unità. (segue) (Geb)