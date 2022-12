Germania: il cambiamento epocale che ancora non c'è (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speranza iniziale della Bundeswehr per un equipaggiamento migliore e quindi “le possibilità di sopravvivenza in caso di guerra” lascia il posto a “una grande delusione, di cui Lambrecht, ovviamente, non vuole sentire parlare”. Al suo dicastero, l'esponente della SpD si è circondata di una cerchia di fedeli e pare non ascoltare il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Eberhard Zorn, né gli altri militari. Allo stesso tempo, Lambrecht è riuscita ad alienarsi il sostegno del governo, per cui è diventata “un peso” a causa dei suoi “risultati insoddisfacenti”. L'iniziale appoggio che la ministra della Difesa ha offerto all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, ossia elmetti e armi provenienti dai depositi della Repubblica democratica tedesca, ha gettato la Germania “nel ridicolo”. Per un aiuto militare “più ampio e più efficace” all'Ucraina da parte del Paese, è stata necessaria la pressione degli Stati Uniti e del Bundestag. Si è dunque rivelata errata la decisione di Scholz di assegnare la Difesa a Lambrecht, che aveva chiesto per sé il ministero dell'Interno. L'esponente della SpD, il cui interesse per le questioni di politica internazionale “era minimo, non sembra essere realmente interessata alla Bundeswehr”. Ora, molti in Germania temono che le Forze armate non siano in grado di difendere il Paese. Questo 2022 segnato dalla “Zeitenwende” appare dunque come “un anno sprecato per la Bundeswehr, un anno negativo per la sicurezza della Germania”. (Geb)