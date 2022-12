Fvg: assessore Turismo, nel 2022 superati i 6 milioni di turisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il dato che è emerso chiaramente dall’ultima stagione estiva è un recupero generalizzato delle presenze pre-pandemia, con le presenze complessive che hanno superato i 6 milioni di turisti. Non sono risultati frutto del caso, ma la prova di una Regione che ha finalmente alzato il livello dell’offerta turistica”, spiega l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini. “In questi anni per il settore commercio e turismo sono state stanziate risorse senza precedenti: 470 milioni di euro, un dato in crescita di circa il 44 per cento rispetto alla precedente legislatura. Solo per il potenziamento dei poli montani gli investimenti superano i 65 milioni di euro”. (segue) (Frt)