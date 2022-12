Vaticano: Papa, ci sono bimbi che nel mondo anelano la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante il suo discorso di Natale pronunciato dalla Loggia centrale della Basilica vaticana, ha sottolineato: “Se vogliamo che sia Natale, il Natale di Gesù e della pace, guardiamo a Betlemme e fissiamo lo sguardo sul volto del Bambino che è nato per noi! E in quel piccolo viso innocente, riconosciamo quello dei bambini che in ogni parte del mondo anelano alla pace”. Il pensiero di Francesco è andato all’Ucraina, che continua ad essere al centro delle sue attenzioni: “Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al freddo o lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da dieci mesi di guerra. Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanti stanno soffrendo, e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata! Purtroppo, si preferisce ascoltare altre ragioni, dettate dalle logiche del mondo. Ma la voce del Bambino, chi l’ascolta?”, la domanda di Bergoglio. (Civ)