Aerospazio: sui lanciatori si gioca una delle partite più delicate del Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita della missione VV22 del Vega C, il lanciatore europeo di piccola-media taglia prodotto in Italia dalla Avio, non cambia le buone prospettive complessive dello spazio Made in Italy. Però le complica. Nell’ambito delle tecnologie spaziali, il settore dei lanciatori è infatti il più critico in quanto garantisce l’accesso autonomo allo spazio, uno dei pilastri delle strategie spaziali dell’Unione europea e degli altri grandi player, come Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone e India. La durissima concorrenza sui lanciatori non è solo quella geopolitica - a causa delle evidenti implicazioni di politica estera e di difesa - ma vede in campo gli interessi non sempre coincidenti dei tre Stati più importanti all’interno della stessa Agenzia spaziale europea (Esa), ossia Germania, Francia e Italia. I lanciatori in Esa sono un affare franco-italiano con la Germania che da anni cerca di entrare, avendo capito che si tratta di un business strategico e allo stesso tempo di una tecnologia di assoluto valore nelle relazioni internazionali. È infatti probabile che il fallimento del Vega C venga utilizzato dai partner francesi e tedeschi per provare a indebolire la posizione italiana che negli ultimi anni è stata vista come un problema visti i mutamenti del mercato. (segue) (Rin)