Legge Bilancio: Buconi (Federcaccia) a Nova, su caccia in città strumentalizzazioni, mai si potrà usare arma da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caccia è una cosa, l’attività di controllo della fauna selvatica un’altra. E dunque parlare di far west nelle città, dopo l’approvazione dell’emendamento alla legge di Bilancio che consente l’abbattimento dei cinghiali nei parchi urbani, è una strumentalizzazione per fini politici. Dopo le polemiche degli ultimi giorni tra forze politiche e il mondo ambientalista, il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda, definita come una “forma di distrazione di massa per esigenze politiche, che nulla hanno a che vedere con la fauna e la caccia”. In un’intervista ad Agenzia Nova, il presidente si è detto convinto che in questa fase si cerchi di spostare mediatamente l’attenzione, visto che “gli emendamenti proposti in merito al controllo della fauna selvatica, sono tradotti in ‘caccia in città’ ma questo non esiste e non sarebbe possibile”. L’attività venatoria - ha voluto rivendicare il presidente - è un’altra cosa, un’attività “finalizzata alla scovo e alla caccia della selvaggina, che si fa in aeree rurali. Ciò di cui si parla è il controllo della fauna selvatica problematica”. (segue) (Rin)