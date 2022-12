Legge Bilancio: Buconi (Federcaccia) a Nova, su caccia in città strumentalizzazioni, mai si potrà usare arma da fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se, infatti, un selvatico arreca danni alle culture o si trova in un luogo inappropriato, come un parco cittadino, il parcheggio di supermercato o l’esterno di una scuola, “va controllato mettendo in atto azioni per risolvere il problema. Ma tradurre tutto questo in caccia è improprio e non è mai stato nelle intenzioni dell’emendamento”. Dunque, quale la soluzione individuata? Se parliamo di un cinghiale in un luogo non idoneo, questo “va narcotizzato, dal personale specializzato delle Asl, e allontanato”. Altra ipotesi quella di installare delle trappole nei parchi di maggiori dimensioni. Su questo la Federcaccia offre la propria disponibilità: “Siamo a disposizione delle autorità per collaborare alle azioni stabilite attraverso i nostri volontari, seconda delle esigenze e sotto il controllo delle istituzioni. Lo abbiamo fatto in Liguria - ha ricordato - per il controllo della peste suina”. Tante dunque le soluzioni ma di certo “mai si potrà intervenire con l’arma da fuoco. E’ una strumentalizzazione politica per fini politici che non ha nulla a che vedere con la caccia”, ha tagliato corto il presidente Buconi. (Rin)