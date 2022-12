Qatar: il 2022 tra Mondiali e gas, l’immagine in chiaroscuro dell'emirato in continua ascesa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita dell’allora responsabile della Farnesina era stata preceduta da quella del ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, avvenuta lo scorso febbraio a Roma. Nel gennaio 2020, era stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, wa condurre una importante missione nel Paese accompagnato dall’allora sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, e dai vertici di alcune delle principali aziende italiane. In Qatar sono infatti attive oltre 40 grandi aziende italiane in molteplici settori dall’energia, alla cantieristica, alla difesa, tra cui Eni, Fincantieri, Leonardo, Saipem, Salini, Anas e altre. Nel 2021, in base a stime del sito “InfoMercatiEsteri” l’interscambio si è attestato intorno ai 4 miliardi di euro, con una sostanziale parità tra esportazioni e importazioni. L’interscambio ha assistito a una netta crescita tra gennaio e settembre 2022: l’Italia ha esportato circa 2,1 miliardi di euro di prodotti nel periodo di riferimento (97,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021), mentre le importazioni sono state pari a 3,7 miliardi (+233 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021). (segue) (Res)