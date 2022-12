Germania: il cambiamento epocale che ancora non c'è (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, il potere d’acquisto del fondo speciale per la Bundeswehr è sceso a 85 miliardi di euro a causa degli interessi, della svalutazione dell’euro e dell’aumento dell’inflazione. Tali variabili non erano state calcolate quando lo strumento è stato annunciato. Nonostante il totale rimanga considerevole, il ministero della Difesa ha dovuto tagliare drasticamente diversi appalti specialmente tra quelli destinati all'esercito e alla marina. La correzione è stata resa necessaria anche perché l'insieme dei progetti superava i 100 miliardi di euro e perché la Corte dei conti federale (Brh) ha severamente criticato il fondo speciale per la Bundeswehr in quanto sottratto alle regole di bilancio. A ogni modo, le iniziative non sono state cancellate, ma assegnate alle spese ordinarie per la difesa, che nel prossimo anno come in quelli successivi rimarranno inferiori al 2 per cento del Pil. Per Lambrecht, questa soglia verrà raggiunta in media in cinque anni: una cornice di tempo ben lontana dall'immediatezza promessa da Scholz. Tra i progetti finanziati con il fondo speciale per la Bundeswehr, quasi nulla è stato ancora ordinato. Tra le iniziative avviate, l'acquisto di 35 caccia F-35A dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin, con una spesa da 9,9 miliardi di euro. Tuttavia, anche in questo caso, non mancano le criticità. Con dei caccia Eurofighter Typhoon del consorzio aerospaziale europeo Airbus, gli F-35A dovranno sostituire i cacciabombardieri Tornado in servizio nell'aeronautica tedesca (Luftwaffe) dal 1980. In particolare, gli aerei di Lockheed Martin dovranno garantire che la Germania continui a partecipare al dispositivo di deterrenza nucleare della Nato. In caso di necessità, sugli F-35A verranno caricate le bombe atomiche che gli Stati Uniti dislocano presso la base aerea di Buechel, in Renania-Palatinato. Tuttavia, lo Stato maggiore della Difesa tedesco ha avvertito che i necessari lavori di ammodernamento della struttura potrebbero rallentare il progetto F-35A. Allo stesso tempo, gli aerei di Lockheed Martin potrebbero non ottenere immediatamente l'autorizzazione al volo in Germania. (segue) (Geb)