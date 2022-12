Germania: il cambiamento epocale che ancora non c'è (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, la questione di maggiore rilevanza si è aperta sul fronte della Vjtf, in cui la Germania non potrà schierare i 18 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma che aveva precedentemente previsto. A causa di gravi malfunzionamenti che ne hanno azzerato la prontezza operativa, i veicoli dovranno essere sostituiti dai Marder, in servizio nell'esercito tedesco dal 1970. Inoltre, il contingente tedesco per la Vjtf è praticamente privo di artiglieria e deve fare affidamento su apparecchiature radio obsolete. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è dunque “miserevole” il bilancio di Lambrecht a poco più di un anno dall'entrata in carica come ministra della Difesa. La Bundesewehr si trova, infatti, “in uno stato peggiore” rispetto ad allora perché, nonostante le promesse di Scholz sul loro potenziamento, Lambrecht non ha apportato “alcun miglioramento”. La Bundewehr “manca di armi, munizioni, personale e autorità politica” e Lambrecht non è ancora riuscita a migliorarne “la miserabile situazione” in armi e materiali. L'esponente della SpD “non ha nemmeno provato a riorganizzare gli appalti e il suo ministero”, diversamente dagli impegni assunti a tal fine. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ministra della Difesa “non ha la competenza e l'impegno per il più grande compito di politica di sicurezza degli ultimi decenni”. (segue) (Geb)