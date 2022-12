Fvg: assessore Turismo, nel 2022 superati i 6 milioni di turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 i numeri del turismo in Friuli Venezia Giulia hanno fatto segnare una crescita superiore persino all’anno record del 2019, con oltre 6 milioni di turisti su spiagge, montagne e città della regione solo tra maggio e agosto. Sono aumentate soprattutto le presenze di tedeschi (+15,3 per cento) e austriaci (+5 per cento), mentre sono cresciuti del 4,8 per cento i pernottamenti da parte degli italiani. Gli arrivi hanno premiato in particolare Trieste e la montagna: Piancavallo, Carnia e Tarvisiano. Un trend che prosegue anche con la stagione invernale appena cominciata: sono già ben 9.181 gli skipass emessi, per un incasso oltre 1 milione 345 mila euro, il 71 per cento in più di quanto registrato lo scorso anno. (segue) (Frt)