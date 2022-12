Iran: proteste entrano nel 100esimo giorno, il regime è di fronte a punto di non ritorno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elemento che ha contribuito, almeno in parte, a indebolire la Repubblica islamica dando linfa alle proteste è la forte crisi economica innescata dalla re-imposizione delle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti nel maggio 2018, con il ritiro unilaterale dall’accorso sul nucleare sotto la presidenza di Donald Trump, e aggravata dalla pandemia di Covid-19. Secondo Baheli, infatti pur essendo nata sotto sanzioni e aver quindi sviluppato un’economia fortemente autarchica, la situazione non è mai stata così grave. Il rial iraniano ha perso quasi il 20 per cento del suo valore da quando sono scoppiate le proteste. La valuta iraniana è ormai scambiata a 380.000 per un dollaro. Nel maggio 2018, prima della reimposizione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, il rial iraniano era scambiato a circa 65.000 per un dollaro. Tale situazione ha portato la popolazione iraniana a tentare una nuova forma di protesta per indebolire ulteriormente il regime: il ritiro dei propri risparmi dalle banche. Come osserva Baheli, “la protesta contro le banche potrebbe essere forte nel momento in cui assumesse proporzioni di massa”. (segue) (Res)