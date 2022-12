Ucraina: dieci mesi dall’inizio del conflitto, la retorica di Mosca e Kiev fa presagire che potrebbe durare ancora a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono trascorsi dieci lunghi mesi dall’inizio del conflitto in Ucraina e sembrano esserci pochi segnali che il conflitto volga verso una conclusione. Tutt’altro, le dichiarazioni delle autorità di Kiev e Mosca fanno intendere che la guerra sembra destinata a durare ancora per molto. Ne è un esempio la precondizione posta dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per riaprire qualsiasi forma di negoziato con la Russia: riconquistare tutti i territori occupati, un’operazione che – nonostante i successi ottenuti nella controffensiva scattata lo scorso settembre nella regione di Kherson – si preannuncia molto complicata e, potenzialmente, ulteriormente ostacolata dal rigido clima del periodo invernale. Da Mosca, invece, giungono sibilline ma non troppo le dichiarazioni rilasciate dal presidente, Vladimir Putin, che in due occasioni di recente – una riunione del Consiglio dei diritti umani russo e in un messaggio rivolto in occasione della giornata dedicata alle forze di sicurezza – ha parlato di una situazione “estremamente complicata” in Ucraina, invitando di fatto i cittadini a prepararsi a un conflitto di lunga durata. Proprio la riconquista di Kherson da parte delle forze di Kiev è stata indicata da Putin come un motivo più che valido per proseguire l’operazione militare speciale: “I cittadini russi, le persone che vivono in questi luoghi, contano sulla vostra protezione. Ed è un vostro dovere garantire la loro sicurezza, diritti e libertà”. (segue) (Res)