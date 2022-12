Ucraina: dieci mesi dall’inizio del conflitto, la retorica di Mosca e Kiev fa presagire che potrebbe durare ancora a lungo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel continuo scambio a distanza fra i due capi di Stato, era toccato poche ore prima a Putin tornare sulla consolidata retorica volta a scaricare le responsabilità sull’inizio del conflitto durante una riunione con i vertici del ministero della Difesa. Secondo Putin, "quello che sta succedendo è, ovviamente, una tragedia, una nostra tragedia comune" ma “non è un risultato della nostra politica quanto più delle politiche di altri Paesi, Paesi terzi che hanno sempre cercato di disintegrare il mondo russo". Per questo motivo, secondo Putin, è giunto il momento di rafforzare il potenziale militare russo “senza tuttavia compromettere lo sviluppo dell'economia e del contesto sociale”. Putin, in questo contesto, ha quindi proposto lo sviluppo di droni e fornirli in dotazione alle forze armate della Federazione Russa. L'esperienza dell'operazione militare in Ucraina, ha aggiunto, ha dimostrato che l’impiego dei droni è "diventato quasi onnipresente" e che queste armi dovrebbero essere utilizzate in diversi reparti militari. Putin ha osservato che la Russia ha una buona esperienza anche nello sviluppo di droni sottomarini unici e l'industria nazionale "ha tutte le capacità per creare una vasta gamma di droni aerei e terrestri con le migliori caratteristiche tecniche, incluso l'uso dell'intelligenza artificiale". Sviluppare nuovi armamenti, di fatto, sembra un altro chiaro segnale di come la Russia si prepari a un conflitto di lunga durata, anche se molto dipenderà dalla capacità di Mosca di resistere ai riflessi delle sanzioni internazionali. (Res)